طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن الأزمات التي يواجهها في الإعداد لبطولة كأس العرب.

وقال طولان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الأزمة تتفاقم وتزداد صعوبة. من الواضح أن هناك عدم احترام لهذا المنتخب وعدم اهتمام به من جانب الرابطة التي تقدمنا لها ببرنامجنا كاملا ويفترض أن تراعي هذا المنتخب الذي يلعب باسم مصر".

وأضاف "أعتقد أن الدوريات على مستوى العالم ما هي إلا إعداد للمنتخبات. الدوريات تلعب لأجل المنتخبات لأن الدوريات تمثلها أندية بينما المنتخبات تمثل بلدًا.. تمثل مصر".

وأوضح "يجب أن تكون الأولوية لهذه المنتخبات. حين يرسل المدير الفني برنامجا وتتم الموافقة عليه من الرابطة، ثم يتم "لحس" هذا الاتفاق ويضرب به عرض الحائط لا يمكن محاسبتي أو محاسبة اتحاد الكرة، بل يجب محاسبة الرابطة".

وأكمل "لا يصح أن أتجه للعب البطولة يوم 2 ديسمبر، ثم أجد الأندية التي سأجمع منها فريقي يوم 25 نوفمبر تلعب مباريات في نفس اليوم واليوم التالي له، وكأن هذا المنتخب لا وجود له، ورغم أنه حاز إعجاب الشارع المصري وأثنى عليه كل متفرج".

وواصل "هل تتخيل أن لدينا مشكلة في ملاعب التدريب حتى الآن؟ استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام وكذلك سائر ملاعب القوات المسلحة كلها ملاعب مملوكة لمصر، ومنتخب مصر لا يجد ملعبا ليتدرب عليه".

وتابع "يتم رفض تدربنا على هذه الملاعب بحجج زحام المباريات والصيانة. ملاعب استاد القاهرة الفرعية تم بيعها لرجال أعمال من اصحاب الأندية ونحن ممنوعون من التدرب عليها. في أوضاع كهذه نريد تطوير الكرة ونريد أن نصبح مثل المغرب؟ حين نذهب للتدرب باسم مصر ومنتخب مصر يتم طلب مقابل مادي مننا؟ كيف هذا؟"

وعن موقف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من ذلك قال: "وماذا يفترض أن يفعل؟ إنه رئيس اتحاد الكرة بينما هذه الملاعب تتبع الدولة ولا تتبعه".

وأردف "المغرب مشروع الهدف لديه 10 ملاعب و4 فنادق ومستشفيين، ومشروع الهدف لدينا ملاعبه مشغولة بالناشئين ولا نجد مكانا لنا هناك".

واختتم "قلت كل هذا لوزير الرياضة، ولم آخذ منه ردا".

وسبق وأن كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن طلب تأجيل مباراتين لبيراميدز في الدوري من أجل السماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخب الثاني.

وقال طولان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بيراميدز يقدر مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب كثيرا، وهناك اتفاق مبدئي بأن يكون هناك تعاون بانضمام اللاعبين في كأس العرب".

وأوضح "الأمر يتوقف الآن على قرار رابطة الأندية فيما يخص مباراتي بيراميدز أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في بداية ديسمبر".

وواصل "إقامة المباراتين في هذا الموعد ستحول دون انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب ولذلك طلبنا تأجيلهما".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.