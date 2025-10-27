بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

بوفون - سباليتي

شدد جيانلويدجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق والأسطورة السابقة له على أن إمكانية تدريب لوتشيانو سباليتي للفريق خلفا لإيجور تودور.

ودرب سباليتي من قبل روما وإنتر ومنتخب إيطاليا.

وقال بوفون عبر كورييري ديلو سبورت: "إمكانية تدريب سباليتي ليوفنتوس؟ بالنسبة لي لوتشيانو هو الشخصية المناسبة لأي ناد كبير يريد أن يظل طموحا، لن نخسر الكثير مع سباليتي".

أخبار متعلقة:
سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين

وأضاف "سيكون اختيارا مهنيا رائعا، شخص عظيم ومدرب رائع".

وأنهى حديثه قائلا: "سباليتي هو الأفضل حاليا من حيث الخبرة والشخصية والقوة، من المؤسف رؤيته لم يدرب حاليا".

وعمل بوفون في الجهاز الفني لسباليتي كمدير لمنتخب إيطاليا.

أعلن نادي يوفنتوس يوم الاثنين إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وأوضح تقرير من سكاي سبورت أن سباليتي يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن إقالة إيجور تيودور وطاقمه يوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي، المدرب السابق لنابولي ومنتخب إيطاليا، هو الخيار الأول الذي تسعى إدارة النادي للتوصل إلى اتفاق معه.

وسيبدأ يوفنتوس مفاوضاته المكثفة مع سباليتي خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر، وفقا للتقرير.

بعد استقالته من منصبه منذ يونيو 2025، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعفائه من مهامه، أصبح مدرب نابولي وروما السابق مستعدًا للعودة إلى التدريب.

سبق لسباليتي تدريب نابولي، محققًا لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023. وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر، وروما، وزينيت سانت بطرسبرج، وأودينيزي، وإمبولي.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

سباليتي بوفون إيطاليا يوفنتوس تودور
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة رئيس الاتحاد التركي: حكامنا يراهنون على المباريات.. وسنطهر الكرة التركية من قذارتها أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش صلاح ينافس على جائزة تشكيل الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش
أخر الأخبار
الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت 3 ساعة | الدوري المصري
طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟ 3 ساعة | منتخب مصر
بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق 4 ساعة | الدوري المصري
طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري 4 ساعة | الوطن العربي
الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة 4 ساعة | الدوري المصري
المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد 4 ساعة | الكرة المصرية
الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516072/بوفون-اختيار-سباليتي-لتدريب-يوفنتوس-سيكون-رائعا