بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا

شدد جيانلويدجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق والأسطورة السابقة له على أن إمكانية تدريب لوتشيانو سباليتي للفريق خلفا لإيجور تودور.

ودرب سباليتي من قبل روما وإنتر ومنتخب إيطاليا.

وقال بوفون عبر كورييري ديلو سبورت: "إمكانية تدريب سباليتي ليوفنتوس؟ بالنسبة لي لوتشيانو هو الشخصية المناسبة لأي ناد كبير يريد أن يظل طموحا، لن نخسر الكثير مع سباليتي".

وأضاف "سيكون اختيارا مهنيا رائعا، شخص عظيم ومدرب رائع".

وأنهى حديثه قائلا: "سباليتي هو الأفضل حاليا من حيث الخبرة والشخصية والقوة، من المؤسف رؤيته لم يدرب حاليا".

وعمل بوفون في الجهاز الفني لسباليتي كمدير لمنتخب إيطاليا.

أعلن نادي يوفنتوس يوم الاثنين إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وأوضح تقرير من سكاي سبورت أن سباليتي يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن إقالة إيجور تيودور وطاقمه يوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي، المدرب السابق لنابولي ومنتخب إيطاليا، هو الخيار الأول الذي تسعى إدارة النادي للتوصل إلى اتفاق معه.

وسيبدأ يوفنتوس مفاوضاته المكثفة مع سباليتي خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر، وفقا للتقرير.

بعد استقالته من منصبه منذ يونيو 2025، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعفائه من مهامه، أصبح مدرب نابولي وروما السابق مستعدًا للعودة إلى التدريب.

سبق لسباليتي تدريب نابولي، محققًا لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023. وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر، وروما، وزينيت سانت بطرسبرج، وأودينيزي، وإمبولي.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.