صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - صلاح محسن

كشف صلاح محسن مهاجم النادي المصري عما حدث وتسبب في طرده من مباراة الفريق أمام الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية.

وقال محسن في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "الحارس ضربني في قدمي من الأسفل، فقلت له لماذا تفعل ذلك وأنا لم أفعل لك شيئا؟ كان يضرب دغموم أيضا بدون سبب وعندما ذهبت للحديث معه ضربني ضربة قوية، فضربته طبعا".

وعن عدم انضمامه للمنتخب قال: "آخذ الأمور خطوة تلو الأخرى، وأحترم قرارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وهو كان مهاجما كبيرا وبالتالي لا يمكنني الحديث".

وأكمل "امنحني الثقة القوية واللعب ولن أرى أحدا. اللعب باستمرار يفيدني، وإذا لعبت 4 أو 5 مباريات متتالية دون أن أفعل شيئا فهذا يعني أني لاعب محدود".

وتغلب المصري على ضيفه الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم طرد صلاح محسن في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة إثر مشادة مع حارس مرمى الفريق الليبي.

ويواجه المصري فريق الأهلي يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 13.

وتأكد غياب صلاح محسن مهاجم المصري عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف.

وكان محسن قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال مواجهة سموحة.

صلاح محسن الدوري المصري المصري الكونفدرالية
