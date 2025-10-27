طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

طارق يحيى

كشف طارق يحيى المدير الرياضي لفريق الأهلي بنغازي الليبي عن مستجدات المهمة الجديدة.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "نركز على الإعداد البدني أولا ونتدرب على فترتين، وهناك مباريات ودية يتم تحديدها وفقا للجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى والجهاز المعاون".

وأضاف "منتخب ليبيا سيلعب مع فلسطين وإن فاز سيستعد لخوض كأس العرب، وهذا ما يتوقف عليه تحديد مواعيد الدوري".

أخبار متعلقة:
"المايسترو".. أهلي بنغازي يتعاقد مع يحيى جبران طارق يحيى مديرا رياضيا لـ أهلي بنغازي الليبي طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي

وأوضح "ليبيا تستقبل المدرب المصري جيدا لأن لديه رؤية وشخصية ولأن اللغة متقاربة. نتمنى أن نكمل مسيرة العديد من الناجحين المصريين هنا".

في الإطار ذاته قال طارق مصطفى المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي: "أتشرف بالتجربة الأولى في ليبيا بعد العديد من المدربين المصريين الكبار، العديد من الأسماء نجحت هنا ونتمنى أن نكمل ذلك".

وبات طارق يحيى المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي.

ويتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس.

فيما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.

طارق يحيى يملك مسيرة تدريبية كبيرة مع أندية: الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش.

كما سبق له العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.

طارق يحيى الدوري الليبي أهلي بنغازي
نرشح لكم
بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك الريان يعلن غياب ميتروفيتش أمام الوكرة بسبب الإصابة.. ومحاولات تجهيزه لـ الشباب الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان مصدر مقرب من علي ماهر لـ في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي دوري أبطال إفريقيا – تأهل الترجي وصنداونز لدور المجموعات
أخر الأخبار
الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت 5 ساعة | الدوري المصري
طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟ 6 ساعة | منتخب مصر
بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق 6 ساعة | الدوري المصري
طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري 6 ساعة | الوطن العربي
الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة 6 ساعة | الدوري المصري
المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد 7 ساعة | الكرة المصرية
الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516070/طارق-يحيى-هذا-سر-الثقة-الليبية-في-المدرب-المصري