طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري

كشف طارق يحيى المدير الرياضي لفريق الأهلي بنغازي الليبي عن مستجدات المهمة الجديدة.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "نركز على الإعداد البدني أولا ونتدرب على فترتين، وهناك مباريات ودية يتم تحديدها وفقا للجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى والجهاز المعاون".

وأضاف "منتخب ليبيا سيلعب مع فلسطين وإن فاز سيستعد لخوض كأس العرب، وهذا ما يتوقف عليه تحديد مواعيد الدوري".

وأوضح "ليبيا تستقبل المدرب المصري جيدا لأن لديه رؤية وشخصية ولأن اللغة متقاربة. نتمنى أن نكمل مسيرة العديد من الناجحين المصريين هنا".

في الإطار ذاته قال طارق مصطفى المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي: "أتشرف بالتجربة الأولى في ليبيا بعد العديد من المدربين المصريين الكبار، العديد من الأسماء نجحت هنا ونتمنى أن نكمل ذلك".

وبات طارق يحيى المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي.

ويتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس.

فيما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.

طارق يحيى يملك مسيرة تدريبية كبيرة مع أندية: الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش.

كما سبق له العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.