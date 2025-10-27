الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

الأهلي - محمود الخطيب

شرح محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح لانتخابات النادي المقبلة كيف يجلب الأهلي أمواله.

وقال الخطيب عبر قناة النهار: "من أهدافنا الاستمرارية فتح فرع أو فرعين في المحافظات المختلفة".

وأضاف "أموال الأهلي تأتي من عدة شركاته منها شركة الأهلي للخدمات الرياضية للانتقالات والتي تكلف 140 مليون جنيه سنويا وتحقق أرباح كثيرة".

وتابع "شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وهي المسؤولة عن استاد الأهلي والذي يعتبر حلما لنا، يتم بيع بعض الحقوق وبالتالي النادي لا يتحمل أي تكاليف".

وأكمل "شعار الأهلي ومشاركته في المحافل الدولية تجعل جميع الشركات تتلاحق لرعايته".

وواصل "نستهدف إنشاء فرعين للأهلي في المنصورة وأسيوط خلال الدورة الجديدة".

وأوضح "شركة الكرة مسؤولة عن إدارة الجميع الحقوق التجارية للاعبين والمساهمة بشكل كبير في تكلفة عقودهم".

وكشف "نفكر في تأسيس شركة لإدارة الجوانب التجارية لألعاب الصالات".

وتابع "من أهدافنا الاستمرارية فتح فرع أو فرعين في المحافظات المختلفة".

وأكمل "الأهلي ينافس على المقدمة دائما ولا يمكن أن يكون في المركز الثاني".

وأضاف "استاد الأهلي حلم لكل جماهير النادي وأتمنى إكماله قبل نهاية ولاية المجلس الجديد".

وواصل "تعلمت من صالح سليم ومختار التتش وجميع الرموز مبادئ وقيم النادي الأهلي لأنها ثوابت، الأهلي فوق الجميع وهنا نقصد فوق أبناء النادي".

وعن مبادئ الأهلي قال: "يتم شرحها الموقف القائم".

ووجه رسالة للاعبين قائلا: "اللعب للأهلي نعمة حافظوا عليها وهذا أفضل ما يمكن الوصول له".

وأنهى حديثه قائلا: "الهدف الأخير الذي سجلته ضد كوتوكو هو الأفضل بالنسبة لي".

