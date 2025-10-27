المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري السابق لنادي الزمالك عن حقيقة إخطار النادي بعقوبة إيقاف نبيل عماد في كأس السوبر المصري.

وقال أبو العز في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "تم إخطار نادي الزمالك بعقوبة إيقاف نبيل عماد في حينها".

وأضاف "وصلنا عبر البريد الإلكتروني والفاكس أيضا ما يفيد بإيقاف نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك".

وأوضح "البريد الإلكتروني يخص النادي وتصله المراسلات ومتاح لمسؤوليه".

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق قد نشر بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات (الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا) لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

في الإطار ذاته قال مصدر من الزمالك لـ FilGoal,com: "لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات".

وأضاف "إعلان اتحاد الكرة اليوم بإيقاف نبيل عماد 4 مباريات في بطولة كأس السوبر كان يجب أن يكون مبكرا عن هذا التوقيت، خاصة وأن نادي الزمالك خاطب الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي".

وأكمل "لم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة".

وواصل "الزمالك من أكثر الاندية حرصا على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة".

وشدد "مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر".

وأتم "لاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم وحرصهم على تقديم الأداء وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير".

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

ويشارك الزمالك بصفته بطل كأس مصر، رفقة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.