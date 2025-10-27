الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به

أوضح محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح لانتخابات النادي المقبلة أن الانسحاب ضد الزمالك في الموسم الماضي كان لإرساء مبادئ الأهلي.

وقال الخطيب عبر قناة النهار: "الانسحاب من مباراة الزمالك الموسم الماضي؟ مجلس إدارة الأهلي اتخذ القرار وليس الخطيب، نعترض على الحكام منذ وقت طويل، وطلبنا تأجيل المباراة والاتحاد لم ينفذ اللائحة وليس نحن، لكن دفعنا الثمن وحصدنا الدوري وأرسينا مبادئ الأهلي، وحرمنا من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إخفاء الخطاب الخاص به".

وأضاف "فرع التجمع الخامس هو أصعب ما مريت به خلال الـ 8 سنوات، وطلبت من الهئية الهندسية بضرورة فتح النادي لأنه مصدر أساسي ولم نملك الأموال لمنح المرتبات لمدة 3 سنوات، واضطررنا لاقتراض 300 مليون جنيه إيمانا أننا سنستطيع إعادة المبلغ مرة أخرى ثم جمعنا مليار ونصف من العضويات خلال 10 أشهر".

وتابع "الأهلي يصرف قرب المليار جنيه للصفقات على الفريق؟ لا أستطيع تأكيد المبلغ ولو بهذه القيمة فهذا شيء جيد، كانت رؤيتنا أننا نستطيع التأهل من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، وكان السبب تواجد ريبيرو معهم قبلها بـ 3 أيام، وهذه دراسة لجنة التخطيط مع المدير الرياضي، والمسؤولية الكبيرة قبل البطولة كانت أحد أسباب سوء الأداء".

وواصل "ريبيرو مرحلة وانتهت في النادي ومسؤولية الجميع وأنا أولهم ولم يكن هناك أي استعجال في اختياره أو رحيله".

وأكمل "نحن كجماهير للأهلي لا نقبل الإخفاق وهذه ثقافة الأهلي وسيظل كذلك طوال تاريخه".

وأوضح "أنا آخر من يبدي رأيه خلال الاجتماعات ورأي الأغلبية من يتخذ ونحن كقادة في المجلس نتحدث أخيرا حتى لا يتأثر أي عضو صغير برأينا، مجلس الإدارة اتخذ الكثير من القرارات عكس رغبتي".

وتابع "الأهلي دائما يملك الكثير من النجوم وكثرة اللاعبين المميزين أمر مميز، الأهلي هو البطل وشرف لأي لاعب أن ينضم إليه".

وكشف "المرتب الأخير الذي تقاضيته قبل الاعتزال كان عام 1987 وبلغ 2500 جنيه".

وأتم "الأندية الشعبية تعاني من قلة الموارد مثل الأولمبي والترسانة والمنصورة والمنيا وأسوان على المسؤولين أن يفكرون كيف سيتم هذا الأمر، ونحن ننجح بصعوبة بالغة في هذا الشأن".