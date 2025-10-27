سلة – تأهل الأهلي والزمالك والاتحاد لدور الـ8 من دوري المرتبط

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة - إيهاب أمين

تأهل الزمالك إلى دور الـ8 للدوري المصري المرتبط وذلك بعد تخطي القناة.

وفاز الزمالك على القناة بنتيجة 86-57 في لقاء العودة لدور الـ16 من الدوري.

كما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 82-63 في لقاء العودة من دور الـ16.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سلة الأهلي يتمم اتفاقه مع دومينيك.. وقرار بشأن فيناليس بعد الحصول على بطاقته كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور

يأتي ذلك بعد فوز شباب الأهلي المرتبط على هليوبوليس بنتيجة 85-26.

وفاز أيضا الاتحاد السكندري على الأولمبي بنتيجة 80-65 في الفريق الأول، ليضمن مكانه في ربع النهائي.

وجاءت جميع نتائج مباريات اليوم كالآتي:

هليوبوليس ضد الأهلي

المرتبط: فوز الأهلي 85-26

الرجال: فوز الأهلي 82-63

الشمس ضد سموحة

المرتبط: فوز سموحة 63-41

الرجال: فوز سموحة 77-53

طلائع الجيش ضد بتروجت

المرتبط: فوز طلائع الجيش 65-46

الرجال: فوز بتروجت 73-57

الأولمبي ضد الاتحاد

المرتبط: فوز الاتحاد 91-29

الرجال: فوز الاتحاد 80-65

القناة ضد الزمالك

المرتبط: فوز الزمالك 64-44

الرجال: فوز الزمالك 86-57

ألعاب دمنهور ضد الجزيرة

المرتبط: فوز ألعاب دمنهور 59-45

الرجال: فوز الجزيرة 65-50

الطيران ضد سبورتنج

المرتبط: فوز سبورتنج 68-37

الرجال: فوز سبورتنج 89-60

وبذلك تتبقى مباراة واحدة في مباريات إياب ثمن نهائي دوري المرتبط بين المصرية للاتصالات والزهور ستقام غدا حيث ستلعب مباراة المرتبط في الرابعة عصرا والرجال في السادسة مساء.

الأهلي كرة سلة دوري المرتبط
نرشح لكم
دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم خبر في الجول - سلة الأهلي يتمم اتفاقه مع دومينيك.. وقرار بشأن فيناليس بعد الحصول على بطاقته دوري NBA – أوكلاهوما يهزم هيوستن في ظهور دورانت الأول.. وكيري يحسم الكلاسيكو ضد ليكرز دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور كرة سلة – الإعلان عن مواعيد دور الـ16 لدوري المرتبط
أخر الأخبار
الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت 5 ساعة | الدوري المصري
طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟ 5 ساعة | منتخب مصر
بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق 6 ساعة | الدوري المصري
طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري 6 ساعة | الوطن العربي
الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة 6 ساعة | الدوري المصري
المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد 6 ساعة | الكرة المصرية
الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516066/سلة-تأهل-الأهلي-والزمالك-والاتحاد-لدور-الـ8-من-دوري-المرتبط