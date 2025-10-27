سلة – تأهل الأهلي والزمالك والاتحاد لدور الـ8 من دوري المرتبط

تأهل الزمالك إلى دور الـ8 للدوري المصري المرتبط وذلك بعد تخطي القناة.

وفاز الزمالك على القناة بنتيجة 86-57 في لقاء العودة لدور الـ16 من الدوري.

كما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 82-63 في لقاء العودة من دور الـ16.

يأتي ذلك بعد فوز شباب الأهلي المرتبط على هليوبوليس بنتيجة 85-26.

وفاز أيضا الاتحاد السكندري على الأولمبي بنتيجة 80-65 في الفريق الأول، ليضمن مكانه في ربع النهائي.

وجاءت جميع نتائج مباريات اليوم كالآتي:

هليوبوليس ضد الأهلي

المرتبط: فوز الأهلي 85-26

الرجال: فوز الأهلي 82-63

الشمس ضد سموحة

المرتبط: فوز سموحة 63-41

الرجال: فوز سموحة 77-53

طلائع الجيش ضد بتروجت

المرتبط: فوز طلائع الجيش 65-46

الرجال: فوز بتروجت 73-57

الأولمبي ضد الاتحاد

المرتبط: فوز الاتحاد 91-29

الرجال: فوز الاتحاد 80-65

القناة ضد الزمالك

المرتبط: فوز الزمالك 64-44

الرجال: فوز الزمالك 86-57

ألعاب دمنهور ضد الجزيرة

المرتبط: فوز ألعاب دمنهور 59-45

الرجال: فوز الجزيرة 65-50

الطيران ضد سبورتنج

المرتبط: فوز سبورتنج 68-37

الرجال: فوز سبورتنج 89-60

وبذلك تتبقى مباراة واحدة في مباريات إياب ثمن نهائي دوري المرتبط بين المصرية للاتصالات والزهور ستقام غدا حيث ستلعب مباراة المرتبط في الرابعة عصرا والرجال في السادسة مساء.