سلة – تأهل الأهلي والزمالك والاتحاد لدور الـ8 من دوري المرتبط
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 22:35
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى دور الـ8 للدوري المصري المرتبط وذلك بعد تخطي القناة.
وفاز الزمالك على القناة بنتيجة 86-57 في لقاء العودة لدور الـ16 من الدوري.
كما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 82-63 في لقاء العودة من دور الـ16.
يأتي ذلك بعد فوز شباب الأهلي المرتبط على هليوبوليس بنتيجة 85-26.
وفاز أيضا الاتحاد السكندري على الأولمبي بنتيجة 80-65 في الفريق الأول، ليضمن مكانه في ربع النهائي.
وجاءت جميع نتائج مباريات اليوم كالآتي:
هليوبوليس ضد الأهلي
المرتبط: فوز الأهلي 85-26
الرجال: فوز الأهلي 82-63
الشمس ضد سموحة
المرتبط: فوز سموحة 63-41
الرجال: فوز سموحة 77-53
طلائع الجيش ضد بتروجت
المرتبط: فوز طلائع الجيش 65-46
الرجال: فوز بتروجت 73-57
الأولمبي ضد الاتحاد
المرتبط: فوز الاتحاد 91-29
الرجال: فوز الاتحاد 80-65
القناة ضد الزمالك
المرتبط: فوز الزمالك 64-44
الرجال: فوز الزمالك 86-57
ألعاب دمنهور ضد الجزيرة
المرتبط: فوز ألعاب دمنهور 59-45
الرجال: فوز الجزيرة 65-50
الطيران ضد سبورتنج
المرتبط: فوز سبورتنج 68-37
الرجال: فوز سبورتنج 89-60
وبذلك تتبقى مباراة واحدة في مباريات إياب ثمن نهائي دوري المرتبط بين المصرية للاتصالات والزهور ستقام غدا حيث ستلعب مباراة المرتبط في الرابعة عصرا والرجال في السادسة مساء.