ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة

أعلن نادي ريال مدريد إصابة قائده داني كارفاخال في الركبة.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف ريال مدريد عن إصابة الظهير الأيمن بخلع في مفصل الركبة اليمنى.

وأن اللاعب سيخضع لجراحة في مفصل الركبة من أجل التعافي والعودة للملاعب.

وشارك كارفاخال في الكلاسيكو أمام برشلونة في الشوط الثاني، وذلك بعد عودته للتو من الإصابة.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.