رئيس الاتحاد التركي: حكامنا يراهنون على المباريات.. وسنطهر الكرة التركية من قذارتها

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

إبراهيم حاجي عثمان أوجلو

فجر إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم مفاجأة بشأن دخول حكام المستوى الأعلى من الكرة التركية في المراهنات.

وقال عثمان أوجلو خلال مؤتمر صحفي: "هناك 371 حكما من أصل 571 حكما لديهم حساب واحد على الأقل لدى شركات المراهنات على المباريات".

وأضاف "152 حكما راهنوا على كرة القدم، من بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى بالإضافة إلى 15 مساعدا".

أخبار متعلقة:
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال الهزيمة الثانية على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على ليفربول بمشاركة صلاح تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي مؤتمر سلوت: جالاتاسراي كان عير محظوظ ضد فرانكفورت.. ويجب أن نستعد بقوة

وتابع "10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، أحدهم وحده راهن على 18227 مباراة خلال 5 سنوات، في حين أن بعضهم راهن مرة واحدة فقط".

وأكمل "نحن نعلم أن كرة القدم التركية بحاجة إلى التغيير، واجبنا هو رفعها إلى مكانتها المستحقة وتطهيرها من كل قذارتها".

وأنهى حديثه قائلا: "لجنة الانضباط في الاتحاد ستتعامل مع القضايا على الفور".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفنربخشة دائما ما يهاجم الحكام في كرة القدم التركية بسبب مستواهم.

ودائما ما تحدث مناوشات بين جماهير فنربخشة وجالاتاسراي بسبب قرارات الحكام المثيرة للجدل في السنوات الماضية.

الكرة التركية إبراهيم حاجي عثمان أوجلو جالاتاسراي فنربخشة
نرشح لكم
بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش صلاح ينافس على جائزة تشكيل الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش
أخر الأخبار
الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت 10 دقيقة | الدوري المصري
طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟ 31 دقيقة | منتخب مصر
بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق ساعة | الدوري المصري
طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري ساعة | الوطن العربي
الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة ساعة | الدوري المصري
المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد ساعة | الكرة المصرية
الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516059/رئيس-الاتحاد-التركي-حكامنا-يراهنون-على-المباريات-وسنطهر-الكرة-التركية-من-قذارتها