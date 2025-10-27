رئيس الاتحاد التركي: حكامنا يراهنون على المباريات.. وسنطهر الكرة التركية من قذارتها

فجر إبراهيم حاجي عثمان أوجلو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم مفاجأة بشأن دخول حكام المستوى الأعلى من الكرة التركية في المراهنات.

وقال عثمان أوجلو خلال مؤتمر صحفي: "هناك 371 حكما من أصل 571 حكما لديهم حساب واحد على الأقل لدى شركات المراهنات على المباريات".

وأضاف "152 حكما راهنوا على كرة القدم، من بينهم 7 حكام من المستوى الأعلى بالإضافة إلى 15 مساعدا".

وتابع "10 حكام راهنوا على أكثر من 10 آلاف مباراة، أحدهم وحده راهن على 18227 مباراة خلال 5 سنوات، في حين أن بعضهم راهن مرة واحدة فقط".

وأكمل "نحن نعلم أن كرة القدم التركية بحاجة إلى التغيير، واجبنا هو رفعها إلى مكانتها المستحقة وتطهيرها من كل قذارتها".

وأنهى حديثه قائلا: "لجنة الانضباط في الاتحاد ستتعامل مع القضايا على الفور".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفنربخشة دائما ما يهاجم الحكام في كرة القدم التركية بسبب مستواهم.

ودائما ما تحدث مناوشات بين جماهير فنربخشة وجالاتاسراي بسبب قرارات الحكام المثيرة للجدل في السنوات الماضية.