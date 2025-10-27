بعد الإجهاد ونزلة البرد.. عودة الشناوي لتدريبات الأهلي

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت، ‏التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين مساء السبت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وخلال المران أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية في الجيم، قبل استكمال فقرات التدريب في الملعب، بينما انتظم محمد الشناوي كابتن ‏الفريق في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة إيجل نوار بسبب الإجهاد ومعاناته من نزلة برد.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في القاهرة، وهي النتيجة نفسها التي حققها في مباراة الذهاب في بوروندي.

وسجل عمر كمال هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة من التونسي محمد علي بن رمضان، ليتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات التي ستقام قرعتها في جوهانسبرج يوم 3 نوفمبر.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ويأتي بتروجت المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة بتروجت والأهلي

يلتقي الأهلي مع بتروجت يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.