انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(2) وادي دجلة

يلعب الاتحاد مع وادي دجلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تابع من هنا

--

ق 96 طرد مصطفى إبراهيم بعد تدخل بقدمه في وجه حارس المرمى عمرو حسام

ق 83 جووول زياد أسامة زيزو يسجل الثاني لدجلة بعد فقدان أبو بكر ليادي للكرة في موقع خطير

ق 66 جووول التعادل بتسديدة رائعة من إسلام سمير بعد تمريرة من أبو بكر ليادي

ق 27 جووول محمود دياسطي يسجل الأول لوادي دجلة

بداية المباراة