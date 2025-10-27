انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(2) وادي دجلة
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 20:01
كتب : FilGoal
يلعب الاتحاد مع وادي دجلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
ق 96 طرد مصطفى إبراهيم بعد تدخل بقدمه في وجه حارس المرمى عمرو حسام
ق 83 جووول زياد أسامة زيزو يسجل الثاني لدجلة بعد فقدان أبو بكر ليادي للكرة في موقع خطير
ق 66 جووول التعادل بتسديدة رائعة من إسلام سمير بعد تمريرة من أبو بكر ليادي
ق 27 جووول محمود دياسطي يسجل الأول لوادي دجلة
بداية المباراة
