انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(2) وادي دجلة

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد

يلعب الاتحاد مع وادي دجلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ق 96 طرد مصطفى إبراهيم بعد تدخل بقدمه في وجه حارس المرمى عمرو حسام

ق 83 جووول زياد أسامة زيزو يسجل الثاني لدجلة بعد فقدان أبو بكر ليادي للكرة في موقع خطير

ق 66 جووول التعادل بتسديدة رائعة من إسلام سمير بعد تمريرة من أبو بكر ليادي

ق 27 جووول محمود دياسطي يسجل الأول لوادي دجلة

بداية المباراة

الاتحاد الدوري المصري وادي دجلة
