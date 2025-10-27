طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال جاب الله في تصريحاته لموقع النادي: "إمام عاشور سيجري تحليلا جديدا خلال يومين للوقوف على درجة تعافيه وتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية".

وأوضح "اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته".‏

وأعلن الأهلي منتصف سبتمبر الماضي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وغاب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب معاناته من الفيروس، بينما يواصل الفريق استعداداته لمباراتي الدوري قبل انطلاق السوبر المصري في الإمارات.

إمام عاشور شارك مرة واحدة هذا الموسم بقميص الأهلي وكانت ضد إنبي في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري عقب مرور 11 جولة برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا أقرب منافسيه.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري.