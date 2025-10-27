مران الزمالك - شرح جوانب خططية ورفع الحمل البدني 

شرح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعض الجوانب الخططية للاعبيه ورفع الحمل البدني.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه البنك الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري الخميس المقبل.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في المران.

وطالب فيريرا من اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات لتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ومنح البلجيكي بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

ورفع فيريرا الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات الأحد الماضي.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.