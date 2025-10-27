انتخابات الأهلي – الغزاوي: قائمة الخطيب تسعى لإكمال مسيرة الإنجازات في السنوات المقبلة

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 19:08

كتب : حسام نور الدين

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

أكد محمد الغزاوي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة محمود الخطيب، أن هاك ثقة كاملة في وعي ‏الجمعية العمومية للنادي، وقدرتها على التواجد بكثافة في الانتخابات التي من المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏

وأوضح الغزاوي أن الجمعية العمومية للنادي تمتاز بقربها الشديد من دائرة صنع القرار، وحرصها على المشاركة في صياغة ‏مستقبل النادي، وهو ما تجسد بصورة فعلية في الحضور بكل الإجتماعات السابقة، وآخرها الاجتماع الخاص بتعديل لائحة ‏النظام الأساسي، لتتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد.‏

وشدد على أهمية الحضور والمشاركة في الجميعة العمومية يوم الجمعة المقبل، لإختيار المجلس الجديد، خاصة إن التزكية التي ‏حصلت في بعض المقاعد لابد من الموافقة عليها من خلال إكتمال النصاب القانوني، وتصويت الأعضاء لها، وهو أمر ينطلق ‏من باب مسئولية الجميع تجاه النادي.‏

وأشار الغزاوي الى أن قائمة الخطيب، تسعى بكل قوة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات ‏الماضية، من خلال برنامج متكامل يرتكز في قاعدته الأساسية على التنمية والاستثمار، وينطلق نحو تقديم أفضل ما يمكن ‏للأعضاء والجماهير من خدمات ومشروعات متنوعة.‏

وقال الغزاوي: "خدمة الأهلي شرف كبير وواجب النادي علينا أن نتواجد في كل الأحداث وعلى رأسها الانتخابات التي تمثل ‏ركيزة أساسية في تاريخ النادي، ومع التسهيلات والخدمات التي تم تجهيزها، سوف تخرج الجمعية العمومية وسط أجواء تعكس ‏قيمة النادي والمنتمين له".

الأهلي انتخابات الأهلي محمد الغزاوي
