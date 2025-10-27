انتخابات الأهلي – الغزاوي: قائمة الخطيب تسعى لإكمال مسيرة الإنجازات في السنوات المقبلة
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 19:08
كتب : حسام نور الدين
أكد محمد الغزاوي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة محمود الخطيب، أن هاك ثقة كاملة في وعي الجمعية العمومية للنادي، وقدرتها على التواجد بكثافة في الانتخابات التي من المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.
وأوضح الغزاوي أن الجمعية العمومية للنادي تمتاز بقربها الشديد من دائرة صنع القرار، وحرصها على المشاركة في صياغة مستقبل النادي، وهو ما تجسد بصورة فعلية في الحضور بكل الإجتماعات السابقة، وآخرها الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي، لتتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد.
وشدد على أهمية الحضور والمشاركة في الجميعة العمومية يوم الجمعة المقبل، لإختيار المجلس الجديد، خاصة إن التزكية التي حصلت في بعض المقاعد لابد من الموافقة عليها من خلال إكتمال النصاب القانوني، وتصويت الأعضاء لها، وهو أمر ينطلق من باب مسئولية الجميع تجاه النادي.
وأشار الغزاوي الى أن قائمة الخطيب، تسعى بكل قوة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، من خلال برنامج متكامل يرتكز في قاعدته الأساسية على التنمية والاستثمار، وينطلق نحو تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء والجماهير من خدمات ومشروعات متنوعة.
وقال الغزاوي: "خدمة الأهلي شرف كبير وواجب النادي علينا أن نتواجد في كل الأحداث وعلى رأسها الانتخابات التي تمثل ركيزة أساسية في تاريخ النادي، ومع التسهيلات والخدمات التي تم تجهيزها، سوف تخرج الجمعية العمومية وسط أجواء تعكس قيمة النادي والمنتمين له".