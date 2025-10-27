أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

خروج فينيسيوس غاضبا في الكلاسيكو

توقفت مفاوضات نادي ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بعد عقد اجتماعات بينهما.

وينتهي عقد فينيسيوس في 2027.

وبحسب موقع ذا أثلتيك، توقفت مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور لتجديد عقده.

أخبار متعلقة:
أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو دي يونج: رد فعل لاعبي ريال مدريد ضد لامين كان مبالغا به.. وكارباخال كان بإمكانه الحديث معه على انفراد بسبب يامال.. شجار بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة عقب الكلاسيكو كلاسيكو ألونسو الأول.. ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة ويهزمه في غياب فليك

وذكر الموقع أن هناك انقسامات في النادي الإسباني بشأن هذا الأمر بين من ينتقد تصرفات اللاعب البرازيلي ومن يتفهمونها.

وظهر فينيسيوس في أكثر من مرة اعتراضه على مدربه تشابي ألونسو بسبب كثرة استبداله.

وتأتي المرة الأخيرة لاعتراضه أثناء استبداله في مباراة الفريق ضد برشلونة الأحد الماضي وتركه الملعب نحو غرفة تغيير الملابس غاضبا من قرار المدرب الإسباني.

وشارك الجناح الأيسر في 13 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اتحاد الكرة يماطل بشأن نبيل عماد.. وهذا موقفنا من السوبر 34 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: إجراء طبي شامل للفريق بعد مرض إمام عاشور 38 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد التركي: حكامنا يراهنون على المباريات.. وسنطهر الكرة التركية من قذارتها 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الإجهاد ونزلة البرد.. عودة الشناوي لتدريبات الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(1) وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول 51 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور 56 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - شرح جوانب خططية ورفع الحمل البدني  ساعة | الدوري المصري
الخسارة الأولى على ملعبه.. الجونة يهزم سموحة في مباراة مثيرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516052/أثلتيك-توقف-مفاوضات-ريال-مدريد-مع-فينيسيوس-لتجديد-عقده