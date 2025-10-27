أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده

توقفت مفاوضات نادي ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بعد عقد اجتماعات بينهما.

وينتهي عقد فينيسيوس في 2027.

وبحسب موقع ذا أثلتيك، توقفت مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور لتجديد عقده.

وذكر الموقع أن هناك انقسامات في النادي الإسباني بشأن هذا الأمر بين من ينتقد تصرفات اللاعب البرازيلي ومن يتفهمونها.

وظهر فينيسيوس في أكثر من مرة اعتراضه على مدربه تشابي ألونسو بسبب كثرة استبداله.

وتأتي المرة الأخيرة لاعتراضه أثناء استبداله في مباراة الفريق ضد برشلونة الأحد الماضي وتركه الملعب نحو غرفة تغيير الملابس غاضبا من قرار المدرب الإسباني.

وشارك الجناح الأيسر في 13 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 5 أهداف وصنع 4 آخرين.