تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو

يرى نادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يوجد ضرورة لتوقيع عقوبة على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لما بدر منه بعد استبداله في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وظهر فينيسيوس غاضبا عقب استبداله في الكلاسيكو واعترض على مدربه تشابي ألونسو، الذي لم يفعل له شيء، ثم خرج الجناح البرازيلي مباشرة من الملعب ولم يجلس على مقاعد البدلاء.

قبل أن يعود من جديد بعد عدة دقائق ويجلس على مقاعد البدلاء رفقة باقي زملائه.

وكشفت شبكة "كادينا سير" أن نادي ريال مدريد لن يوقع عقوبة على فينيسيوس لما بدر منه تجاه ألونسو.

وأن النادي سيترك الأمر للمدرب ألونسو الذي سيجلس ويتحدث مع فينيسيوس عما بدر منه.

وبعد ذلك سيكون القرار النهائي في يد ألونسو، وهو الأمر الذي سيدعمه النادي بكل تأكيد.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.