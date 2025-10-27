خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 17:21

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد نادي الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: فوجئنا بإرسال عقوبات السوبر "بالإيميل" لإداري الزمالك بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أخطر الزمالك بحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عام.

وبذلك يغيب الزمالك عن بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر لهما في نهاية الموسم الجاري.

بالإضافة للحرمان من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل والمقرر لها في أكتوبر.

كما وقع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد غرامة مالية على الزمالك قدرها 25 ألف يورو وتلك العقوبات بسبب انسحاب الفريق من البطولة التي أقيمت في المغرب عقب إجراء القرعة.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك بالتماس لإلغاء العقوبة.

كرة يد الزمالك إيقاف الزمالك
نرشح لكم
كرة طائرة - أول محجبة في التاريخ.. مريم متولي تسجل مشاركتها الأولى في الدوري الإيطالي فروسية - نجلة أندريه سكاكيني تختار تمثيل مصر بدلا من ألمانيا كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات تايكوندو - ما لم يتحقق منذ 28 عاما.. سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي اسكواش - تتويج هانيا الحمامي ومصطفى عسل بلقب أمريكا المفتوحة اسكواش – ثلاثي مصري في نهائي أمريكا المفتوحة خبر في الجول - سلة الأهلي يتمم اتفاقه مع دومينيك.. وقرار بشأن فيناليس بعد الحصول على بطاقته
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) وادي دجلة.. بداية المباراة 36 ثاتيه | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور 5 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - شرح جوانب خططية ورفع الحمل البدني  19 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى على ملعبه.. الجونة يهزم سموحة في مباراة مثيرة 41 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي – الغزاوي: قائمة الخطيب تسعى لإكمال مسيرة الإنجازات في السنوات المقبلة 53 دقيقة | الدوري المصري
أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو ساعة | الدوري الإسباني
بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516047/خبر-في-الجول-الاتحاد-الإفريقي-لكرة-اليد-ي-خطر-الزمالك-بإيقافه-لمدة-عام-من-البطولات-القارية