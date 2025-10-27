خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد نادي الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أخطر الزمالك بحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عام.

وبذلك يغيب الزمالك عن بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر لهما في نهاية الموسم الجاري.

بالإضافة للحرمان من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل والمقرر لها في أكتوبر.

كما وقع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد غرامة مالية على الزمالك قدرها 25 ألف يورو وتلك العقوبات بسبب انسحاب الفريق من البطولة التي أقيمت في المغرب عقب إجراء القرعة.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك بالتماس لإلغاء العقوبة.