بتروجت: لم نرفض عروض حامد حمدان فقط بل 4 لاعبين.. وعودته كانت لمصلحته

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 17:10

كتب : بسام أبو بكر

حامد حمدان - بتروجت

تحدث محمد أيمن، عضو مجلس إدارة بتروجت والمشرف العام على الكرة، عن موقف ناديه من مفاوضات انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أيمن عبر إذاعة أون سبورت: "في بداية الموسم اتخذنا قرارا إداريا بعدم رحيل أي لاعب، باتفاق بين مجلس الإدارة والجهاز الفني مهما كانت الإغراءات المالية".

وأضاف "سيد عيد يمتلك قائمة قوية وكنا نبحث فقط عن تدعيمات محددة، لذلك كان القرار جماعيا بعدم التفريط في أي لاعب".

وأوضح أن عددا من لاعبي الفريق تلقوا عروضا رسمية، قائلا: "توفيق محمد وهادي رياض ومصطفى الجمل وحامد حمدان تلقوا عروضا، لكننا رفضنا جميعها، واللاعبون بدأوا فترة الإعداد بشكل طبيعي".

وكشف أيمن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان قائلا: "المفاوضات بدأت شفهيا في بداية الموسم واستمرت لشهر ونصف، ولم نطلب أي مقابل مادي وقتها".

وتابع: "توفيق محمد تلقى عرضين من الأهلي والزمالك ورفضناهما. أما العرض الرسمي من الزمالك لحامد حمدان فكان يوم 4 أغسطس بقيمة 40 مليون جنيه في الصيف أو 20 مليونا في الشتاء، ورفضنا الرقمين".

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الزمالك جدد اهتمامه مؤخرا: "منذ 20 يوما تلقينا خطابا من الزمالك لتفعيل اتفاق انتقال اللاعب في يناير، لكن مبلغ الـ20 مليون مرفوض تماما. هناك رقم آخر مطروح مع بعض الامتيازات".

وأكد أيمن أن هدف بتروجت هو الحفاظ على استقرار الفريق قائلا: "الاستقرار هو الأساس للتواجد ضمن فرق المقدمة، والعلاقة بين الإدارة والجهاز الفني قائمة على الهدوء والتفاهم، وكل القرارات تتخذ جماعيا".

واختتم حديثه عن موقف حامد حمدان قائلا: "عودة حمدان كانت في مصلحته بعد أن قدم اعتذارا رسميا عقب غيابه لشهر ونصف. خضع بعدها لبرنامج تأهيلي خاص، وشارك مع منتخب فلسطين ثم عاد ولعب أمام زد في الدوري، وهو جاهز للمباريات المقبلة".

بتروجت الأهلي الزمالك حامد حمدان
