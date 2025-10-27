خبر في الجول - "وعد بحل الأزمة".. الجارحي والغزاوي يجتمعان مع عمال الأهلي بعد احتجاجهم

عقد محمد الجارحي ومحمد الغزاوي عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع عمال فرع الشيخ زايد لبحث مطالبهم.

وعلم FilGoal.com أن عمال النادي الأهلي بمختلف فروعه قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وكان الأهلي قد أعلن في نهاية سبتمبر الماضي قرارا رسميا من مجلس الإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالنادي.

واجتمع الثنائي محمد الجارحي ومحمد الغزاوي مع عمال فرع الشيخ زايد لبحث مطالبهم بعد وقفتهم الاحتجاجية.

وأسفرت الجلسة عن وعد ممثلي مجلس إدارة الأهلي بحل كافة المشاكل المالية والإدارية سريعا.

وأشار ثنائي الأهلي إلى العمال في اجتماعها إلى أن ذلك سينطبق على كافة الأفرع الأخرى.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي في وقت سابق، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.