ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ماركينيوس

قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الإبقاء على ماركينيوس كلاعب أساسي، رغم التعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماركينيوس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

نادي العاصمة الفرنسية ضم زابارني من بورنموث مقابل 66 مليون يورو شاملة المكافآت، ليكون منافسا مباشرا لماركينيوس في مركز قلب الدفاع الأيمن.

ورغم التوقعات بأن تؤدي الصفقة لتقليص دور القائد البرازيلي، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن إنريكي لا ينوي إجراء تغييرات في الوقت الحالي، ويعتبر ماركينيوس عنصرا محوريا بفضل خبرته وقيادته داخل الفريق.

أخبار متعلقة:
الأفضل في العالم يعود للملاعب.. ديمبيلي ضمن قائمة سان جيرمان أمام ليفركوزن سان جيرمان يمنح حكيمي راحة حتى الخميس المقبل باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف سيخلف ماركينيوس؟ ليكيب: باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد باتشو

ماركينيوس واجه منافسة قوية منذ انضمامه إلى باريس في 2013، من أسماء مثل تيياجو سيلفا وديفيد لويز وسيرخيو راموس وميلان سكرينيار، لكنه نجح دائما في الحفاظ على مكانه الأساسي.

واستعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بعد الفوز على بريست بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة.

وجاء ذلك بعد تعادل سان جيرمان في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات المسابقة.

وفي آخر خمس مباريات خاضهم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي تعثر 3 مرات بتعادلين وخسارة.

ورغم ذلك ينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لانس.

باريس سان جيرمان ماركينيوس
نرشح لكم
نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 39 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 52 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516041/ليكيب-إنريكي-يقرر-الحفاظ-على-ماركينيوس-رغم-صفقة-زابارني