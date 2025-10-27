ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني

قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الإبقاء على ماركينيوس كلاعب أساسي، رغم التعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماركينيوس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

نادي العاصمة الفرنسية ضم زابارني من بورنموث مقابل 66 مليون يورو شاملة المكافآت، ليكون منافسا مباشرا لماركينيوس في مركز قلب الدفاع الأيمن.

ورغم التوقعات بأن تؤدي الصفقة لتقليص دور القائد البرازيلي، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن إنريكي لا ينوي إجراء تغييرات في الوقت الحالي، ويعتبر ماركينيوس عنصرا محوريا بفضل خبرته وقيادته داخل الفريق.

ماركينيوس واجه منافسة قوية منذ انضمامه إلى باريس في 2013، من أسماء مثل تيياجو سيلفا وديفيد لويز وسيرخيو راموس وميلان سكرينيار، لكنه نجح دائما في الحفاظ على مكانه الأساسي.

واستعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بعد الفوز على بريست بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة.

وجاء ذلك بعد تعادل سان جيرمان في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات المسابقة.

وفي آخر خمس مباريات خاضهم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي تعثر 3 مرات بتعادلين وخسارة.

ورغم ذلك ينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لانس.