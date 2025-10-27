انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس

أعربت رويدا هشام، المرشحة على منصب العضوية تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر، عن سعادتها بثقة رئيس النادي باختيارها ضمن قائمته.

وقالت رويدا للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: "وجودي وسط هذه الكوكبة من الأسماء الكبيرة والشخصيات المؤثرة داخل النادي والمجتمع شرف ومسؤولية في الوقت نفسه".

وأضافت: "الخطيب دائما منحاز للشباب وأبناء النادي، ويؤمن بقدراتهم ويسعى لاستغلال خبراتهم لتحقيق أقصى استفادة للأهلي وخلق كوادر جديدة تواصل مسيرة العطاء وفق رؤية ومبادئ النادي".

وتابعت: "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، لكن داخل الأهلي يتم الاهتمام بكل الألعاب، حيث تبذل الإدارة أقصى جهد لتقديم الدعم الكامل للألعاب الجماعية والفردية، وهو ما انعكس على نتائج الأهلي واعتلاء لاعبيه منصات التتويج".

وأكملت: "المرأة نصف المجتمع، ومتطلباتها مهمة جدا بالنسبة لنا، وسأكون منحازة تماما لهذا الملف بصفتي ممثلة العنصر النسائي داخل المجلس، وسأعمل على الاستماع لرؤى السيدات والشباب من أعضاء النادي والعمل على تلبيتها".

واستطردت: "أعضاء الأهلي دائما يقدمون اقتراحاتهم وحلولهم، وهو ما يعكس حرصهم على المصلحة العامة للنادي. وخلال جولات قائمة الكابتن الخطيب، استمعنا باهتمام لمقترحات الأعضاء وتم وضعها في الحسبان".

وختمت رويدا حديثها قائلة: "الأهلي اسم كبير وله مكانته في كل المحافل، وواجبنا جميعا هو التواجد يوم 31 أكتوبر والمشاركة في الانتخابات لتأكيد حضور الأهلي المعتاد. لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية، فلابد أن تكتمل الجمعية العمومية ويتم التصويت لكل المناصب في قائمة الكابتن الخطيب".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.