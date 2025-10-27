برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 16:05
كتب : FilGoal
شارك روبرت ليفاندوفسكي في تدريبات فريقه برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
وأصيب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأعلن وقتها ناديه أنه أصيب في عضلات الفخذ الأيسر.
وذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن ليفاندوفسكي يستهدف العودة في لقاء إلتشي في الدوري الإسباني الأحد المقبل.
وبذلك قد يعود النجم البولندي بعد نحو 3 أسابيع من إصابته.
بعدما توقعت التقارير غيابه لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع
وغاب المهاجم البولندي عن مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي انتهت بخسارة فريقه 1-2.
وسجل البالغ من العمر 37 عاما 4 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم.
