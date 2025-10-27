برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة

شارك روبرت ليفاندوفسكي في تدريبات فريقه برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأعلن وقتها ناديه أنه أصيب في عضلات الفخذ الأيسر.

وذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن ليفاندوفسكي يستهدف العودة في لقاء إلتشي في الدوري الإسباني الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو

وبذلك قد يعود النجم البولندي بعد نحو 3 أسابيع من إصابته.

بعدما توقعت التقارير غيابه لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع

وغاب المهاجم البولندي عن مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي انتهت بخسارة فريقه 1-2.

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 4 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة
نرشح لكم
فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس
أخر الأخبار
صلاح ينافس على جائزة الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين عبد الرؤوف مساعدا لفيريرا 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية 27 دقيقة | رياضات أخرى
بتروجت: لم نرفض عروض حامد حمدان فقط بل 4 لاعبين.. وعودته كانت لمصلحته 38 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "وعد بحل الأزمة".. الجارحي والغزاوي يجتمعان مع عمال الأهلي بعد احتجاجهم 54 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516038/برشلونة-يستعيد-ليفاندوفسكي