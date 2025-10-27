أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم

نفى هاني أبو ريدة وجود خلاف مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشددا على العلاقة الممتازة بين الطرفين.

وأوضح أبو ريدة أن سبب رفضه مكافآت كأس العالم هو رؤيته أن الدعم لأبطال الرياضات الأخرى من وزارة الرياضة أفضل.

وكشف هاني أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة "الوزير أشرف صبحي عرض صرف مكافأة وفقاً للائحة الوزارة، لكن رأيي كان توجيه الدعم لأبطال الألعاب الأخرى، واتحاد الكرة هو الجهة المنوطة بمكافآت المنتخبات".

ونفى أبو ريدة وجود أي خلافات مع وزير الشباب والرياضة: "العلاقة ممتازة، واجتمعنا مؤخراً في أجواء ودية ومنظمة".

وفي ملف تطوير الكرة المصرية، قال: "اتحاد الكرة هو بيت كرة القدم المصرية، وأنا غيور على بلدي. تحدثت مع الوزير عن ضرورة وجود ملاعب قانونية ومراكز لاستضافة المواهب في كل المحافظات".

وعن تطوير المنتخبات، أوضح: "نعمل على برامج لتأهيل اللاعبين فنياً وبدنياً ونفسياً، مثلما يحدث في الدول التي تمتلك محترفين بالخارج منذ سنوات طويلة".

واختتم رئيس الاتحاد حديثه بحسم ملف عقوبة ثلاثي الزمالك قائلاً: "العقوبات ستُنفذ، ودونجا لن يشارك في السوبر. اتحاد الكرة السابق أخطر الزمالك رسمياً عبر البريد الإلكتروني، والقرار نهائي".

والتقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث سبل دعم المنتخبات الوطنية.

واتفقت الوزارة مع الاتحاد على ضرورة التعاون الكامل في مشروعات اكتشاف اللاعبين الموهوبية على غرار كابيتانو مصر ودوري مراكز الشباب ودوري المدارس والاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.