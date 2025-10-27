الإسماعيلي يقرر شكوى محمود البنا بعد مباراة فاركو

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة في النادي الإسماعيلي، تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود البنا، بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وكان فاركو قد حقق انتصاره الأول في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

وقال العجوز في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي إن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، التي تسببت في ظلم واضح لفريقه خلال اللقاء الذي انتهى مساء الأحد.

وأضاف: "ما حدث في مباراة فاركو لا يمكن السكوت عليه، الأداء التحكيمي كان دون المستوى وتسبب في حرماننا من حقوق مشروعة داخل الملعب".

وتابع: "منذ بداية الموسم طالبنا بالعدالة التحكيمية بين جميع الفرق، لكن ما يحدث في المباريات يبعد كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما نرفضه تمامًا".

واختتم العجوز تصريحاته مؤكدًا أن الإسماعيلي سيتقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود البنا، لضمان عدم تكرار الأخطاء التحكيمية التي تضر بالنادي.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط عقب مرور 12 جولة.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية يوم 1 نوفمبر المقبل.

