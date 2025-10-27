اتحاد الكرة يوضح موقف نبيل عماد من المشاركة في السوبر

أصدر اتحاد الكرة بيانا كشف فيه إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك عن مباريات السوبر المصري، وذلك رغم إعلان نادي الزمالك في بيان رسمي عن سفر اللاعب ضمن بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق قد نشر بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات (الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا) لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.