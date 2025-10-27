اتحاد الكرة يوضح موقف نبيل عماد من المشاركة في السوبر

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:18

كتب : محمد جمال

نبيل عماد - الزمالك - ستيلينبوش

أصدر اتحاد الكرة بيانا كشف فيه إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك عن مباريات السوبر المصري، وذلك رغم إعلان نادي الزمالك في بيان رسمي عن سفر اللاعب ضمن بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق قد نشر بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة لـ الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر

May be an image of ‎text that says '‎ম ማግጠረሱኛ أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة ،القدم خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات (الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا) لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

نبيل عماد السوبر المصري الزمالك
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب الإسماعيلي يقرر شكوى محمود البنا بعد مباراة فاركو مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: فوجئنا بإرسال عقوبات السوبر "بالإيميل" لإداري الزمالك بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 35 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 48 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516033/اتحاد-الكرة-يوضح-موقف-نبيل-عماد-من-المشاركة-في-السوبر