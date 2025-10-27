نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور

أوضح نادي نابولي يوم الاثنين تفاصيل إصابة لاعبه كيفن دي بروين.

وأصيب دي بروين خلال تنفيذه لركلة جزاء في مباراة إنتر هذا الأسبوع بقمة الدوري الإيطالي.

وأفاد نابولي عبر موقعه: "الفحوصات التي خضع لها كيفن دي بروين أثبتت إصابته بتمزق شديد في عضلة الفخذ الأيمن".

وأتم البيان "اللاعب البلجيكي بدأ تنفيذ الخطة العلاجية المحددة له".

ولم يعلن نابولي مدة الغياب، لكن تقارير إيطالية عديدة توقعت غياب دي بروين لشهور.

دي بروين سجل هدف التقدم من ركلة جزاء في فوز نابولي على إنتر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، قبل أن يغادر اللقاء مصابا في الشوط الأول.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب لم يتمكن من وضع قدمه اليمنى على الأرض حتى بمساعدة الجهاز الطبي، ليُنقل لاحقا على نقالة كهربائية إلى غرفة الملابس.

وعاد دي بروين إلى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني مستخدما العكازين، لمتابعة الدقائق الأخيرة من المباراة، دون تحديد مدى خطورة الإصابة أو مدة الغياب

ويعاني نابولي هذا الموسم من أزمة إصابات متكررة، إذ يغيب روميلو لوكاكو أيضا منذ فترة بسبب تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.