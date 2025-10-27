نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

أوضح نادي نابولي يوم الاثنين تفاصيل إصابة لاعبه كيفن دي بروين.

وأصيب دي بروين خلال تنفيذه لركلة جزاء في مباراة إنتر هذا الأسبوع بقمة الدوري الإيطالي.

وأفاد نابولي عبر موقعه: "الفحوصات التي خضع لها كيفن دي بروين أثبتت إصابته بتمزق شديد في عضلة الفخذ الأيمن".

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور

وأتم البيان "اللاعب البلجيكي بدأ تنفيذ الخطة العلاجية المحددة له".

ولم يعلن نابولي مدة الغياب، لكن تقارير إيطالية عديدة توقعت غياب دي بروين لشهور.

دي بروين سجل هدف التقدم من ركلة جزاء في فوز نابولي على إنتر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، قبل أن يغادر اللقاء مصابا في الشوط الأول.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب لم يتمكن من وضع قدمه اليمنى على الأرض حتى بمساعدة الجهاز الطبي، ليُنقل لاحقا على نقالة كهربائية إلى غرفة الملابس.

وعاد دي بروين إلى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني مستخدما العكازين، لمتابعة الدقائق الأخيرة من المباراة، دون تحديد مدى خطورة الإصابة أو مدة الغياب

ويعاني نابولي هذا الموسم من أزمة إصابات متكررة، إذ يغيب روميلو لوكاكو أيضا منذ فترة بسبب تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.

نابولي كيفن دي بروين
نرشح لكم
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 39 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 52 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516032/نابولي-يوضح-تفاصيل-إصابة-دي-بروين-وتقارير-تتوقع-غيابه-لشهور