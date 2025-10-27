يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور

أعلن نادي يوفنتوس يوم الاثنين إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وأفاد النادي عبر موقعه: "لم يعد إيجور تودور مدربا للسيدة العجوز".

وأضاف "يعلن النادي إعفاء تودور من مهامه كمدرب للفريق، إلى جانب جهازه الفني المكون من إيفان يافورسيتش، وتوميسلاف روجيتش، وريكاردو راجناتشي".

كما أعلن النادي أنه أوكل مهمة تدريب الفريق مؤقتًا إلى ماسيمو برامبيلا، الذي سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي مساء الأربعاء.

وأتم "تقدم النادي بالشكر إلى تودور وجميع أفراد جهازه الفني على احترافيتهم وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية.

وقاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.