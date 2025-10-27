مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد

رغم إعلان نادي الزمالك في بيان رسمي عن سفر نبيل عماد لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وكان قد نشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سيتم إرسال خطاب رسمي من اتحاد الكرة إلى نادي الزمالك خلال ساعات يفيد بإيقاف نبيل عماد وعدم أحقيته في المشاركة بالسوبر المصري".

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

