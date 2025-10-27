الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وكان قد نشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وجاء ذلك بعد أن خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري وسط تقارير تفيد بعدم صدور العقوبات بشكل رسمي.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر موقع النادي الرسمي: "نبيل عماد سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر، ونعلم جيدا المستفيد من تحريك هذه الأحداث".

وتابع "أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وشدد عبد الناصر محمد "هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟".

وتسائل مدير الكرة بالزمالك "هل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته "تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري، وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.