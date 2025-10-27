مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: فوجئنا بإرسال عقوبات السوبر "بالإيميل" لإداري الزمالك

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 13:10

كتب : أحمد الخولي

شعار اتحاد الكرة

لا تزال واقعة عقوبات النسخة الماضية من السوبر المصري لم تُحسم بشكل قاطع.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان قد نشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وكان قد خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025 عضو اتحاد الكرة: نعمل على الاتفاق مع مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة الحالي فوجيء بعد التحقيق بأن خطاب عقوبات السوبر كان قد تم إرساله من أحد مسؤولي الاتحاد السابقين، لنادي الزمالك عن طريق (إيميل) أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين في ذلك التوقيت قبل أن يرحل للعمل في السعودية".

وأوضح "لم يتم إرسال الخطاب بنظام الصادر والوارد، لكن بعد اجتماع لجنة المسابقات، تم إرساله عن طريق أحد مسؤولي الاتحاد لمدير شئون لاعبين الزمالك".

وتابع المصدر "الزمالك كان قد أرسل استفسارا لاتحاد الكرة لمعرفة موقف نبيل عماد من المشاركة في البطولة".

واختتم المصدر "اتحاد الكرة كان ينتظر الوصول لمصدر خطاب العقوبات قبل الرد على الزمالك".

وأشارت تقارير إلى وجود مفاجأة بعدم صدور قرار رسمي بإيقاف اللاعب وأن له الحق في المشاركة بالنسخة المقبلة.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

اتحاد الكرة عقوبات السوبر نبيل عماد الزمالك
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب الإسماعيلي يقرر شكوى محمود البنا بعد مباراة فاركو اتحاد الكرة يوضح موقف نبيل عماد من المشاركة في السوبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 34 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 48 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516025/مصدر-من-اتحاد-الكرة-يكشف-لـ-في-الجول-فوجئنا-بإرسال-عقوبات-السوبر-بالإيميل-لإداري-الزمالك