مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: فوجئنا بإرسال عقوبات السوبر "بالإيميل" لإداري الزمالك

لا تزال واقعة عقوبات النسخة الماضية من السوبر المصري لم تُحسم بشكل قاطع.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وكان قد نشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وكان قد خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة الحالي فوجيء بعد التحقيق بأن خطاب عقوبات السوبر كان قد تم إرساله من أحد مسؤولي الاتحاد السابقين، لنادي الزمالك عن طريق (إيميل) أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين في ذلك التوقيت قبل أن يرحل للعمل في السعودية".

وأوضح "لم يتم إرسال الخطاب بنظام الصادر والوارد، لكن بعد اجتماع لجنة المسابقات، تم إرساله عن طريق أحد مسؤولي الاتحاد لمدير شئون لاعبين الزمالك".

وتابع المصدر "الزمالك كان قد أرسل استفسارا لاتحاد الكرة لمعرفة موقف نبيل عماد من المشاركة في البطولة".

واختتم المصدر "اتحاد الكرة كان ينتظر الوصول لمصدر خطاب العقوبات قبل الرد على الزمالك".

وأشارت تقارير إلى وجود مفاجأة بعدم صدور قرار رسمي بإيقاف اللاعب وأن له الحق في المشاركة بالنسخة المقبلة.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 عقوبة إيقاف نبيل عماد 4 مباريات للسلوك غير الرياضي خلال مسابقة السوبر فقط.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.