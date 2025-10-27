بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 12:15

تواصل خوان بيزيرا محترف فريق الزمالك مع تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.

وجاء ذلك من أجل رغبة المحترف البرازيلي في معرفة مواعيد وأماكن مواجهات فرق الناشئين لمتابعتهم.

وكشف تامر عبد الحميد عن رسالة تلقاها من بيزيرا عبر حسابه على إنستجرام.

وجاءت رسالة بيزيرا كالآتي: "مساء الخير أخي، كيف حالك، هل يمكنك إرسال مواعيد وأماكن مباريات فرق الناشئين لأنني أرغب في متابعتهم؟".

ورحب تامر عبد الحميد بالمحترف البرازيلي مؤكدا مقدرته على حضور المباريات التي يرغب بها.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي: "تشعر وكأن خوان بيزيرا ابن النادي، وتشرف قطاع الناشئين لمتابعة فرقه، وسعيد جدا بهذه الرسالة والروح وأتمنى له التوفيق".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

