ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

ديل بييرو

شدد أليساندرو ديل بييرو أن إيجور تودور ليس سبب أزمة يوفنتوس الحالية، مشيرا إلى أن المشكلة أعمق من الجهاز الفني، وأن تغيير المدرب لن يجعل الفريق ينافس على لقب الدوري.

وقال ديل بييرو في تحليله عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يمكن القول إن هناك فوضى، المدرب ليس المشكلة، الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، ويتعلق بعدم قدرة الفريق على التماسك منذ بداية الموسم".

وأضاف أسطورة يوفنتوس "الفريق لم يكن سيئا أمام ريال مدريد أو لاتسيو، وربما كان التعادل النتيجة الأنسب في المباراة الأخيرة. الأداء ضد كومو هو ما أثار القلق فعلا".

أخبار متعلقة:
بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد

وتابع: "ليس الأمر وكأن الفريق سيفوز بالدوري بمجرد تغيير المدرب. المشكلة أن يوفنتوس لا يمتلك تشكيلا أساسيا ثابتا، ليس لأن تودور لا يريد ذلك، بل لأن معظم اللاعبين لم يظهروا بمستوى ثابت حتى الآن".

ويعيش يوفنتوس فترة صعبة بعدما فشل في الفوز خلال آخر ثماني مباريات بجميع البطولات، وخسر ثلاث مواجهات متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو دون تسجيل أي هدف، في أسوأ سلسلة له منذ عام 2009.

يوفنتوس واصل نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تسبب خطأ من ديفيد في هدف لاتسيو، حين مرر الكرة برأسه إلى دانيلو كاتالدي الذي مهد لتوما باسيش ليسدد في الشباك.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

فيما رفع لاتسيو رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.

يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو
نرشح لكم
أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيت ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 39 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 52 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516022/ديل-بييرو-عن-أزمة-يوفنتوس-المدرب-ليس-المشكلة-ولن-يفوز-الفريق-بالدوري-بإقالة-تودور