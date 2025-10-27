ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور

شدد أليساندرو ديل بييرو أن إيجور تودور ليس سبب أزمة يوفنتوس الحالية، مشيرا إلى أن المشكلة أعمق من الجهاز الفني، وأن تغيير المدرب لن يجعل الفريق ينافس على لقب الدوري.

وقال ديل بييرو في تحليله عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يمكن القول إن هناك فوضى، المدرب ليس المشكلة، الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، ويتعلق بعدم قدرة الفريق على التماسك منذ بداية الموسم".

وأضاف أسطورة يوفنتوس "الفريق لم يكن سيئا أمام ريال مدريد أو لاتسيو، وربما كان التعادل النتيجة الأنسب في المباراة الأخيرة. الأداء ضد كومو هو ما أثار القلق فعلا".

وتابع: "ليس الأمر وكأن الفريق سيفوز بالدوري بمجرد تغيير المدرب. المشكلة أن يوفنتوس لا يمتلك تشكيلا أساسيا ثابتا، ليس لأن تودور لا يريد ذلك، بل لأن معظم اللاعبين لم يظهروا بمستوى ثابت حتى الآن".

ويعيش يوفنتوس فترة صعبة بعدما فشل في الفوز خلال آخر ثماني مباريات بجميع البطولات، وخسر ثلاث مواجهات متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو دون تسجيل أي هدف، في أسوأ سلسلة له منذ عام 2009.

يوفنتوس واصل نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تسبب خطأ من ديفيد في هدف لاتسيو، حين مرر الكرة برأسه إلى دانيلو كاتالدي الذي مهد لتوما باسيش ليسدد في الشباك.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

فيما رفع لاتسيو رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.