شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - النصر ضد جدة

تحوم الشكوك حول قدرة 4 لاعبين بفريق النصر على المشاركة أمام اتحاد جدة في كأس الملك.

ويصطدم النصر باتحاد جدة في ثمن نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن 8 لاعبين تواجدوا في مقر النادي يوم الأحد من أجل العلاج والتأهيل، في وقتٍ حصل فيه باقي الفريق على راحة لمدة يوم بقرار من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

أخبار متعلقة:
مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك الريان يعلن غياب ميتروفيتش أمام الوكرة بسبب الإصابة.. ومحاولات تجهيزه لـ الشباب

الـ8 هم، مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، وكذلك المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، والجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا، فضلًا عن الظهيرين أيمن يحيى وسعد الناصر، وسعد حقوي وعبد الملك الجابر وسامي النجعي، لاعبي الوسط.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني يترقب تقييم الطاقم الطبي لحالة كل من بروزوفيتش، ويحيى، ومارتينيز، وويسلي، قبل تدريب الاثنين، من أجل معرفة فرص مشاركتهم.

أما الباقون، ممن خضعوا للعلاج والتأهيل، فغيابهم مؤكد، وفقا للتقرير.

ويعاني مارتينيز وويسلي من إجهاد عضلي، بعد مشاركتهما، السبت، أمام الحزم، ضمن سادس جولات الدوري السعودي.

وأصيب يحيى خلال المباراة ذاتها، وبروزوفيتش خلال مباراة الفتح مطلع الأسبوع الماضي في الجولة الرابعة.

النصر اتحاد جدة
نرشح لكم
مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028 شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع الهلال ضد الأخدود مدرب النصر: بروزوفيتش قد يغيب أمام اتحاد جدة كريستيانو رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 950 الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب
أخر الأخبار
المدير الإداري السابق للزمالك يكشف حقيقة إخطار النادي بعقوبة نبيل عماد 4 دقيقة | الكرة المصرية
الخطيب: الانسحاب من القمة كان لإرساء مبادئ الأهلي.. وهذا أصعب موقف مررت به 13 دقيقة | الدوري المصري
سلة – تأهل الأهلي والزمالك والاتحاد لدور الـ8 من دوري المرتبط 14 دقيقة | كرة سلة
ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة 25 دقيقة | الدوري الإسباني
طرد وعودة لم تكتمل.. وادي دجلة يكبد الاتحاد الخسارة السابعة 27 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب: الفوز بالتزكية يقلقني.. وياسين منصور لديه المقومات ليكون الرئيس 32 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اتحاد الكرة يماطل بشأن نبيل عماد.. وهذا موقفنا من السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516019/شكوك-حول-مشاركة-رباعي-النصر-أمام-اتحاد-جدة