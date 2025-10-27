شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول قدرة 4 لاعبين بفريق النصر على المشاركة أمام اتحاد جدة في كأس الملك.

ويصطدم النصر باتحاد جدة في ثمن نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن 8 لاعبين تواجدوا في مقر النادي يوم الأحد من أجل العلاج والتأهيل، في وقتٍ حصل فيه باقي الفريق على راحة لمدة يوم بقرار من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

الـ8 هم، مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، وكذلك المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، والجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا، فضلًا عن الظهيرين أيمن يحيى وسعد الناصر، وسعد حقوي وعبد الملك الجابر وسامي النجعي، لاعبي الوسط.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني يترقب تقييم الطاقم الطبي لحالة كل من بروزوفيتش، ويحيى، ومارتينيز، وويسلي، قبل تدريب الاثنين، من أجل معرفة فرص مشاركتهم.

أما الباقون، ممن خضعوا للعلاج والتأهيل، فغيابهم مؤكد، وفقا للتقرير.

ويعاني مارتينيز وويسلي من إجهاد عضلي، بعد مشاركتهما، السبت، أمام الحزم، ضمن سادس جولات الدوري السعودي.

وأصيب يحيى خلال المباراة ذاتها، وبروزوفيتش خلال مباراة الفتح مطلع الأسبوع الماضي في الجولة الرابعة.