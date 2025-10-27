مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

حسن كادش - السعودية ضد الصين

تضاءلت فرص مشاركة حسن كادش مدافع فريق اتحاد جدة أمام النصر في كأس الملك.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على النصر في قمة ثمن نهائي الكأس يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أنه من المستبعد أن يشارك كادش أمام النصر كونه لا يزال يواصل برنامجه العلاجي المعد له من قبل طبيب النادي.

وتعرض كادش لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة المنتخب السعودي ضد هايتي في بطولة الكأس الذهبية، 15 يونيو الماضي، في سان دييجو الأمريكية.

من جهة أخرى، يتحدد مدى قدرة البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، على المشاركة في المواجهة من عدمها قبل ساعات من اللقاء.

وذلك بعد اقترابه من انتهاء التأهيل جراء إصابته في عضلة الفخذ.

وتعرض اتحاد جدة لثاني خسارة له في الدوري، بعد تلقيه هزيمة أمام الهلال الجمعة 0-2.

وبات في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

