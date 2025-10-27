بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

انتقد إيجور تودور المدير الفني لفريق يوفنتوس أداء أندريا كامبياسو وجوناثان ديفيد بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام لاتسيو، مؤكدا أنه لا يفكر في مستقبله مع الفريق.

يوفنتوس واصل نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تسبب خطأ من ديفيد في هدف لاتسيو، حين مرر الكرة برأسه إلى دانيلو كاتالدي الذي مهد لتوما باسيش ليسدد في الشباك.

وقال تودور في تصريحات لـ DAZN: "رأيت أن كامبياسو لا يقدم الأداء المطلوب. الفريق بدأ المباراة بذهنية جيدة، لكننا ارتكبنا خطأً مكلفا في الهدف".

وأضاف: "نمر بفترة صعبة، يجب أن نبقى متحدين. حضرنا المباراة جيدا لكننا نفتقد دائما لشيء ما، نصل إلى منطقة الجزاء ولا نسجل. نكرر لأنفسنا ألا نخطئ، لكننا نخطئ في كل مرة وندفع الثمن".

يوفنتوس فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

وتابع تودور: "جربنا كل شيء، بدأنا بمهاجمين ثم أضفنا لاعبين هجوميين آخرين، لكننا نفتقد للحسم أمام المرمى. نتحمل المسؤولية جميعا، الفوز فقط سيعيدنا للطريق الصحيح".

وأوضح المدرب الكرواتي أن التبديلات جاءت بسبب معاناة بعض اللاعبين قائلا: "رأيت أن كامبياسو يعاني أمام إيساكسن، لذلك بدلت المراكز بينه وبين ماكيني، الذي يستطيع تغطية الجناح بشكل أفضل".

واختتم تودور تصريحاته قائلا: "الناس تسألني إن كنت قلقا على مستقبلي، لكني لا أفكر في نفسي. ما يهمني هو تحسين الفريق، مستقبلي لا يهمني على الإطلاق".

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

فيما رفع لاتسيو رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.

