"سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو

أثار فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد جدلاً واسعاً بعد استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وظهر فينيسيوس غاضبا بعدما استبدله تشابي ألونسو المدير الفني ومشاركة رودريجو بدلا منه.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "DAZN"، قال فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متجهاً إلى غرفة الملابس: "أنا سأرحل عن الفريق.. سأرحل، من الأفضل أن أرحل".

التغيير جاء في الدقيقة 71 عندما قرر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد سحب فينيسيوس وإشراك رودريجو بدلاً منه، وهو ما أثار غضب اللاعب البرازيلي الذي أبدى اعتراضه بصوت مرتفع قائلاً: "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر!"، قبل أن يلوّح بيديه غاضباً نحو المدرجات.

وبحسب التقرير، وجّه فينيسيوس كلمات غاضبة تجاه السماء في لحظة انفعال واضحة، بينما حاول ألونسو تهدئة الموقف باستعجال خروجه.

وتدخل مدرب حراس ريال مدريد لويس يوبس لاحتواء الموقف، وتوجّه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، ليعود بعدها فينيسيوس إلى مقاعد البدلاء بعد دقائق قليلة.

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد ألونسو أن الواقعة سيتم التعامل معها داخلياً دون التطرق إليها علنياً، مشدداً على أن الأمر سينتهي داخل النادي.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.