الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب

يدرس سيموني إنزاجي مدرب الهلال إقامة معسكر خاص للفريق خلال فترة التوقف المقبلة التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب خلال ديسمبر المقبل في الدوحة.

وبحسب صحيفة الرياضية، يفاضل إنزاجي بين تنظيم معسكر داخلي أو خارجي يتضمن مباريات ودية لرفع جاهزية اللاعبين، إلى جانب برنامج غذائي خاص لمنح فرصة المشاركة لمن لم يظهروا بانتظام.

ومن المنتظر أن يتم حسم مكان المعسكر والبرنامج الكامل خلال الأيام المقبلة مع اقتراب فترة التوقف.

على جانب آخر، استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم مساء الأحد بعد يوم راحة منحهم الجهاز الفني إياه عقب الفوز على الاتحاد بثنائية نظيفة في الدوري السعودي.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين باستثناء سالم الدوسري الذي يواصل برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود يوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم الهلال للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر عقب مرور ست جولات.

ويأتي ذلك بعدما حقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي.