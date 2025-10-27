تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 10:15

كتب : FilGoal

رياض محرز - كريم بنزيمة - الاتحاد - الأهلي

سافر فريق أهلي جدة مساء الأحد استعدادا لمواجهة الباطن في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون الثنائي رياض محرز وفرانك كيسي.

ويغيب محرز بسبب إصابة في الركبة، بينما يعاني كيسي من وعكة صحية أبقتهما في جدة.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إصابة محرز بسيطة، بينما انضم البرازيلي روجير إيبانيز إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة في مفصل القدم، مع احتمال مشاركته في اللقاء.

أخبار متعلقة:
مدرب النصر: بروزوفيتش قد يغيب أمام اتحاد جدة الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل

في المقابل، يواصل البرازيلي ويندرسون جالينو تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابة في الركبة تعرض لها أمام الاتفاق وتجدّدت أمام بيراميدز في كأس القارات للأندية.

وضمت بعثة الأهلي أيضا الظهير البلجيكي ماثيو دامس الذي عاد إلى القائمة بعد استبعاده من مواجهة النجمة الأخيرة في الدوري.

وكان أهلي جدة قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على العربي بخماسية نظيفة في دور الـ32، ثم تغلب على النجمة بهدف دون رد في الدوري قبل لقاء الباطن.

أما على مستوى الدوري فيحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 12 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويبتعد أهلي جدة عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

الدوري السعودي أهلي جدة رياض محرز فرانك كيسي
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028 شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع الهلال ضد الأخدود مدرب النصر: بروزوفيتش قد يغيب أمام اتحاد جدة كريستيانو رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 950 الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب
أخر الأخبار
بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ 15 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة 25 دقيقة | سعودي في الجول
أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو 37 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: مراقبة جدول الدوري الإنجليزي ليست مهمتنا  37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد الخسارة أمام فيلا.. برناردو سيلفا: علينا أن نراجع أنفسنا 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516009/تقرير-أهلي-جدة-بدون-محرز-وكيسي-أمام-الباطن-في-كأس-الملك