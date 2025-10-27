تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك

سافر فريق أهلي جدة مساء الأحد استعدادا لمواجهة الباطن في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون الثنائي رياض محرز وفرانك كيسي.

ويغيب محرز بسبب إصابة في الركبة، بينما يعاني كيسي من وعكة صحية أبقتهما في جدة.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إصابة محرز بسيطة، بينما انضم البرازيلي روجير إيبانيز إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة في مفصل القدم، مع احتمال مشاركته في اللقاء.

في المقابل، يواصل البرازيلي ويندرسون جالينو تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابة في الركبة تعرض لها أمام الاتفاق وتجدّدت أمام بيراميدز في كأس القارات للأندية.

وضمت بعثة الأهلي أيضا الظهير البلجيكي ماثيو دامس الذي عاد إلى القائمة بعد استبعاده من مواجهة النجمة الأخيرة في الدوري.

وكان أهلي جدة قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على العربي بخماسية نظيفة في دور الـ32، ثم تغلب على النجمة بهدف دون رد في الدوري قبل لقاء الباطن.

أما على مستوى الدوري فيحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 12 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويبتعد أهلي جدة عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط.