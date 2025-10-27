الريان يعلن غياب ميتروفيتش أمام الوكرة بسبب الإصابة.. ومحاولات تجهيزه لـ الشباب

أعلن نادي الريان إصابة مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش في العضلة السمانة للساق اليسرى.

أليكساندر ميتروفيتش النادي : الريان الريان

الإصابة حرمت ميتروفيتش من المشاركة في فوز الريان على الوكرة 2-0 ضمن الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي أن ميتروفيتش تعرض للإصابة خلال التدريبات، وسيخضع لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي والفني لضمان تعافيه وعودته للملاعب.

ويأمل البرتغالي ليوناردو جارديم في تعافي المهاجم الصربي سريعًا قبل مواجهة الشباب يوم 5 نوفمبر في دوري أبطال الخليج.

وانضم ميتروفيتش إلى الريان مطلع سبتمبر الماضي قادمًا من الهلال، ويمتد عقده حتى يونيو 2028.

وشارك ميتروفيتش في 3 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل الريان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة عقب مرور 7 جولات.

ويبتعد الريان عن نادي قطر المتصدر بـ 4 نقاط فقط.

ويلعب الريان مباراته المقبلة أمام السد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.