"لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة لـ الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 09:54

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد لصالح الزمالك ضد بيراميدز

نشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق بيانا توضيحا بشأن عقوبات السوبر المصري بالنسخة الماضية لعام 2024.

وكان قد خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأشارت تقارير إلى وجود مفاجأة بعدم صدور قرار رسمي بإيقاف اللاعب وأن له الحق في المشاركة بالنسخة المقبلة.

ونشر الكومي عبر حسابه الرسمي خطاب اتحاد الكرة الموجه إلى نادي الزمالك بشأن عقوبات السوبر.

وشدد الكومي في بيانه "لا أدري سببا لهذا اللغط في هذا التوقيت، أرجوكم الأمر لا يتعلق بالزمالك أو الأهلي، فقط أوضح الحقيقة وما تم إقراره في حينه".

وتضمن خطاب اتحاد الكرة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 العقوبات التالية:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير.

- إيقاف عبد الواحد السيد مدير الكرة 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

- إيقاف مصطفى شلبي لاعب الفريق 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

- إيقاف نبيل عماد لاعب الفريق 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

وبذلك لن يشارك الثلاثي في مباريات كأس السوبر إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث أن الإيقافات والإنذارات في مسابقة السوبر منفصلة طبقا للائحة المسابقات.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

ووفقا لخطاب اتحاد الكرة الذي نشره إيهاب الكومي، فيغيب نبيل عماد عن مباراتي السوبر تنفيذا لعقوبة الإيقاف.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

تلعب المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة وربع مساء على ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز

تقام المباراة يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة السابعة وربع مساء على ملعب آل نهيان.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 9 نوفمبر الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب آل نهيان.

وستلعب مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب محمد بن زايد.

السوبر المصري نبيل عماد اتحاد الكرة الزمالك بيراميدز
