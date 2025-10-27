مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 09:38

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 استئناف مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - أول محجبة في التاريخ.. مريم متولي تسجل مشاركتها الأولى في الدوري الإيطالي دوري أبطال إفريقيا - الحسم في الإياب.. بيراميدز يتعادل مع التأمين الإثيوبي تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات

الدوري المصري

يحل الجونة ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 12 في تمام الخامسة مساء على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في الحادية عشر مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري المصري الدوري الإسباني
نرشح لكم
بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة لـ الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد مصدر مقرب من علي ماهر لـ في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة
أخر الأخبار
بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
ديل بييرو عن أزمة يوفنتوس: المدرب ليس المشكلة ولن يفوز الفريق بالدوري بإقالة تودور 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ 29 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة 38 دقيقة | سعودي في الجول
أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو 50 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: مراقبة جدول الدوري الإنجليزي ليست مهمتنا  51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد الخسارة أمام فيلا.. برناردو سيلفا: علينا أن نراجع أنفسنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516006/مواعيد-مباريات-الإثنين-27-أكتوبر-2025-مواجهتان-بالدوري-ومباراة-أتلتيكو-مدريد