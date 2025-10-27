مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 استئناف مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل الجونة ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 12 في تمام الخامسة مساء على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في الحادية عشر مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.