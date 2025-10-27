الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 02:13

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

سقط يوفنتوس مجددا في فخ الخسارة مواصلا نتائجه السلبية بنتيجة 1-0 أمام لاتسيو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ولم يحقق يوفنتوس الفوز في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات إذ تعادل في 5 مباريات بشكل متتالي وأعقبها بـ 3 هزائم.

الخسارة من لاتسيو بقيادة ماوريسيو ساري جعلت منصب إيجور تودور مدرب يوفنتوس مهددا أكثر من أي وقت سابق.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق توما بيسيتش في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

ومنع إيفان بروفيديل هدفا محققا من جوناثان ديفيد في الدقيقة 34.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 62.

وكاد جوستاف إيساكسن أن يضيف هدف لاتسيو الثاني لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 79.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي المباراة بفوز لاتسيو وتعثر جديد ليوفنتوس.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

فيما رفع لاتسيو رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.

يوفنتوس لاتسيو الدوري الإيطالي
