مصدر مقرب من علي ماهر لـ في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 01:32

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي بعد توديعه الكونفدرالية، والمدرب يحسم قراره في الأيام المقبلة.

وودع الأهلي الليبي بطولة الكونفدرالية على يد المصري من الدور التمهيدي الثاني بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في الإياب.

وقال مصدر مقرب من علي ماهر لـ FilGoal.com: " المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي بعد توديعه الكونفدرالية، والمدرب يحسم قراره في الأيام المقبلة".

ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 23 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يلتقي بتروجت يوم الأربعاء المقبل.

وتولى علي ماهر تدريب سيراميكا في النصف الثاني من الموسم الماضي وقاده لتحقيق لقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق ماهر لقب كأس الرابطة من قبل مرتين بقميصي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) وسيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ 51 عاما قاد كليوباترا في 25 مباراة فاز في 15 وتعادل في 3 وخسر 7.

ويقود الاتحاد الليبي حاليا حمدي بطاو الذي يقود الفريق في ولاية ثالثة.

ويشغل إسماعيل يوسف منصب المدير الرياضي للنادي الليبي.

ويستعد سيراميكا حاليا للقاءبتروجت في الدوري ثم مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 6 نوفمبر في الإمارات.

