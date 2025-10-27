مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

أوضح مروان حمدي لاعب الإسماعيلي أن محمود البنا حكم مباراة الفريق ضد فاركو لم يعد لمطالعة تقنية الفيديو خلال اللقاء.

وخسر الإسماعيلي من فاركو بنتيجة 1-0 في مباراة شهدت اعتراضات قوية من لاعبي الإسماعيلي بعد احتساب هدف فاركو.

وقال مروان حمدي عبر قناة صدى البلد: "البنا حكم كبير لكنه لم يعد لمطالعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف فاركو، أو لاحتساب ركلة جزاء لصالحنا".

وأضاف "الحكم لم يعد لتقنية الفيديو خلال المباراة، ورغم غيابي سألت زملائي في الفريق وأخبروني أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي".

وأردف "معظم اللاعبين في الفريق شباب بسبب إيقاف القيد، وبعد الفوز على الحرس مصر كلها فرحت لأننا فزنا، وقرارات مثل تلك تغير مسار فريق، الخسارة جعلتنا نتواجد في مركز أسوأ ونطالب بتطبيق الحق".

أكمل "تغيير الإدارة لم يشكل أي تأثير ونركز أكثر داخل الملعب لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم عن موعد عودته من الإصابة: "بدأت في المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي وبعد شهر سأعود للمشاركة في المباريات".

وارتقى فاركو للمركز الـ 18 برصيد 9 نقاط مستفيدا من فوزه الأول بعد 6 تعادلات و4 هزائم في 10 مباريات سابقة.

فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الأخير برصيد 7 نقاط متكبدا الخسارة التاسعة له هذا الموسم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق باباكار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو الإسماعيلي على صحة الهدف بداعي وجود لمسة يد على ياسين الملاح لاعب فاركو.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لعبد الشحات مدرب الإسماعيلي بسبب الاعتراضات.

مروان حمدي الدوري المصري الإسماعيلي
