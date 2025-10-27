وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - ديكيداها

أوضح حازم فتوح وكيل سيف الجزيري مهاجم الزمالك أنه لم يتقدم بشكوى ضد النادي بسبب تأخر المستحقات المالية.

وسجل الجزيري هدف فوز الزمالك ضد ديكيداها من ركلة جزاء في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وقال فتوح عبر أون سبورت 1: "الجزيري علاقته بالجماهير جيدة حتى وإن تراجع مستواه لأي سبب من الأسباب، ولديه من الخبرات الكافية لاستعادة مستواه وهو ما ظهر في آخر مباراتين".

وأضاف "عقد سيف الجزيري ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتأخر مستحقاته المالية يُسأل عنها نادي الزمالك، وهو وضع عام على الفريق بأكمله".

وأكمل "اللاعب يتقبل أوضاع النادي وليس لديه مشكلة ولم يقدم إنذارا ضده في الفترة الماضية لأنه يعلم فضل النادي والجماهير عليه".

وأتم "قبل بداية الموسم الحالي تلقى أكثر من عرض من أندية في قطر والإمارات، لكنه يسعى للاستمرار لتحقيق الألقاب وأن يصبح الهداف التاريخي للأجانب في تاريخ النادي".

وخاض الجزيري الموسم الجاري 4 مباريات سجل خلالها هدفين جاءا ضد ديكيداها ذهابا وإيابا.

ويفصل الجزيري هدف واحد فقط لمعادلة اليمني علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.

وتمكن الجزيري من تسجيل 46 هدفا مع الزمالك بينما علي محسن 47 هدفا.

ووصل الجزيري لهدفه الـ 73 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

