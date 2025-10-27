عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا

تحدث سيد عبد الحفيظ المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي عن أسباب ترشحه والخطط المستقبلية ورؤيته للفريق في الفترة الحالية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "يجب احترام الأقدمية داخل مجلس الإدارة والأمر لا يتوقف على السن فقط حتى إن كان متقاربا. هذا أساس يجب الحفاظ عليه على مر الأجيال".

وأضاف "اختيار الخطيب لي في القائمة كان قراره الشخصي ولم يكن سعيا مني. شعرت إني يمكن أن يكون لي دور يمكنني من خلاله أن أفيد الأهلي ولذلك قررت الترشح، وأنا مقتنع تماما بالعمل الجماعي الذي يمكنني المساهمة فيه".

وأكمل "في دائرة اللاعبين مما رأيته منذ عام 1989 وحتى الآن، هناك أشخاص صنعوا نجاحات بأسمائهم في مجالات مختلفة، ولكن في الدائرة التي عشت بها وتعاملت فيها مع الآخرين: أنت لا شيء بدون الأهلي. كل شيء إيجابي في حياتك الأهلي سبب فيه من أكبر اسم لأصغر اسم".

وأوضح "ستكون لي صلاحيات واضحة واختصاصات محددة في الفترة المقبلة، ولكن يجب أن نتحدث في الإطار الواقعي: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب. هذا ليس عقلانيا ولا أدبيا. المسمى لا يهم ولكن الاختصاصات هي ما يهمني".

وواصل "شعرت بمسؤولية كبيرة من ردود أفعال الأعضاء ومن اختيار الخطيب لي. ولم أتحدث مع الخطيب عن أي شيء يخص الفترات الماضية بل عن المستقبل".

وتابع "المجلس سينجح بالعمل الجماعي والاختصاصات الفردية. يمكنك أن تساعدني في عملي، ولكن لا يمكنك أن تفرض عليَّ شيئا فيه".

وأردف "الاختلافات في وجهات النظر مع الخطيب أو ياسين منصور؟ هذا أمر صحي للغاية ووضع طبيعي في الحياة. لا مشكلة في أن يقول كل شخص وجهة نظره فمن الممكن أن تكون أشمل وأعم".

وأوضح "أرى أن الفريق يجب أن يتم تقويته في كل فرصة مناسبة، والمنافسة بين اللاعبين تجعلهم أقوى".

وكشف "ستكون هناك رؤية مختلفة لقطاع الناشئين. لا يمكن أن يقضي اللاعب معك ساعتين ولا تعرف عنه شيئا خلال بقية اليوم. هؤلاء اللاعبين استثمار للمستقبل".

وعن وضع الفريق الحالي قال: "متفائل بعض الشيء ببداية يس توروب ولكن الاختبارات الحقيقية لم تأتِ بعد. المدرب كان على دراية جيدة بالفريق قبل أن يتولى المهمة وأتمنى له التوفيق. سياسته الفنية لا يتدخل فيها أحد، وسياسات النادي معروفة أيضا ويتم الاتفاق على ذلك بشكل مسبق حتى لا يحدث أي تعارض".

وكشف "لا أميل للتعاقد مع لاعب من الزمالك أو بيراميدز، إلا إذا كان هناك لاعب عقده يوشك على الانتهاء، حينها من الممكن أن يكون هناك كلام مختلف".

وعن كون بيراميدز هو منافس الأهلي الحالي في الدوري قال: "لا تستبعد الزمالك أبدا. سيظل رقما مهما في المعادلة دائما".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.