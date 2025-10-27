في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة

بدأ الأهلي العمل على دعم خط هجوم الفريق في شهر يناير المقبل، وذلك قبل الدخول في مرحلة حسم الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط في الأهلي ترى أن أهم مركز يحتاج للدعم في منتصف الموسم هو قلب الهجوم.

ولذلك سيحاول الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز وبالفعل بدأ النادي متابعة عدة أسماء محترفة في أوروبا.

ولكن سيتعارض ذلك مع اكتمال عدد الأجانب في قائمة الفريق بضم 5 لاعبين.

وهنا سيحاول الأهلي تسويق أحد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق خلال يناير، من أجل إتاحة المكان لضم مهاجم أجنبي.

وسيكون أشرف داري المدافع المغربي للفريق هو أبرز الأسماء التي سيحاول الأهلي تسويقها في يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وفي حالة عدم تسويق أشرف داري، سيتجه الأهلي للتعاقد مع مهاجم يحمل الجنسية الفلسطينية من أجل قيده في قائمة الفريق بشكل طبيعي.

يأتي ذلك في ظل عدم وجود مهاجم مصري على الساحة لفت أنظار لجنة التخطيط له لمحاولة التعاقد معه.

ويضم الأهلي حاليا في هجوم الفريق كل من المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، ومحمد شريف.