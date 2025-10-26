بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد بسام - سيراميكا كليوباترا

شدد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على أهمية دور علي ماهر المدير الفني في تحقيق نتائج إيجابية للفريق.

وانتصر سيراميكا بهدف دون رد على كهرباء الإسماعيلية وتصدر الترتيب بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة.

وقال محمد بسام عبر أون سبورت 1: "نحقق بداية موفقة من أول الموسم رغم الخسارة من الزمالك في الجولة الأولى".

وأضاف "علي ماهر عرف كيف يزرع روح الانتصار في الفريق بمساعدة اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات الذين يساعدون اللاعبين الشباب، ووصلنا لـ 7 مباريات متتالية دون خسارة".

وأكمل "نسير مباراة تلو الأخرى وكل المباريات صعبة ونحقق استمرارية مميزة لنكمل ما بدأناه في الفترة الماضية".

وحصد بسام جائزة رجل المباراة بعد تألقه في إبعاد 5 تسديدات.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد ياسين أبو زراع.

ويعد ذلك تاسع هدف عكسي يُسجل في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يلتقي بتروجت يوم الأربعاء المقبل.

