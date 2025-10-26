خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر

خاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة واستفسر منه عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وعلم FilGoal.com الزمالك استفسر من اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الفريق قبل المشاركة في السوبر.

واستفسر الزمالك عن اسم نبيل عماد لاعب وسط الفريق الذي كان تعرض للإيقاف خلال بطولة السوبر المصري العام الماضي.

ولم يتلق الزمالك حتى الآن أي توضيح من اتحاد الكرة بشأن موقف لاعبه من العقوبة والإيقاف.

وكان اتحاد الكرة أعلم في 31 أكتوبر من عام 2024 الماضي إيقاف كل منل عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك، ومصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق، ونبيل عماد لاعب الزمالك الحالي، 4 مباريات لكل منهم مع غرامة 20 ألف جنيه.

وأيضا محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا السابق الذي تم توقيع نفس العقوبة عليه.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري الذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل في أبو ظبي، وذلك بصفته بطل كأس مصر.

وتضم البطولة الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز الذي يشارك بالكارت الذهبي.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

تلعب المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة وربع مساء على ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز

تقام المباراة يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة السابعة وربع مساء على ملعب آل نهيان.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 9 نوفمبر الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب آل نهيان.

وستلعب مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب محمد بن زايد.

